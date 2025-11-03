McDonald’s cerca 30 persone per rafforzare il team del McDonald’s di Aosta

McDonald’s cerca 30 nuovi candidati per rafforzare il team del ristorante McDonald’s di Aosta.

Giovedì 13 novembre, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui a partire dalle 9:00 presso lo store in città, situato in Corso Ivrea 138. Una preziosa occasione per conoscere più da vicino la realtà di McDonald’s attraverso l’esperienza di chi ci lavora.

Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.

Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno, con contratti part-time e full-time, e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali.