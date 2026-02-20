Lavoro: CVA assume un geometra per la Divisione Ingegneria Civile

Nuova opportunità occupazionale nel settore energetico valdostano.
La CVA S.p.A. ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione di una risorsa da inserire nella categoria professionale "impiegato", con mansioni tecniche e operative, all'interno della Direzione Operativa/Divisione Ingegneria Civile.
I requisiti richiesti
Per partecipare alla procedura selettiva è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio:
- Diploma di geometra (ora Istituto Tecnico “Costruzioni, ambiente e territorio”) o titoli equipollenti.
- Laurea (triennale, magistrale o vecchio ordinamento) nel medesimo indirizzo, considerata titolo assorbente rispetto al diploma.
Come candidarsi
Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica entro le ore 16.00 di venerdì 20 marzo 2026.
Per procedere alla compilazione della domanda, si può accedere al sito di CVA S.p.A. a s.u. nell’apposita sezione dedicata agli avvisi di ricerca di posizione e cliccare su “domanda di partecipazione”:
https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi Il bando è reperibile sul sito di CVA S.p.A. a s.u. al seguente indirizzo: https://www.cvaspa.it/lavora-con-no