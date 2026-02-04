Regione Valle d’Aosta, concorso pubblico per 10 tecnici

La Presidenza della Regione Valle d’Aosta comunica l’avvio di un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di dieci funzionari (categoria/posizione D) da inserire nell’organico della Giunta regionale.

Nel dettaglio, il bando prevede la selezione di sei ingegneri, per i quali è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione, e quattro istruttori tecnici, in possesso di una laurea – anche triennale – in ingegneria o architettura.

Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal contratto regionale, che comprende lo stipendio tabellare iniziale, l’indennità di bilinguismo, l’eventuale assegno per il nucleo familiare e la tredicesima mensilità. A queste voci potranno aggiungersi ulteriori indennità, riconosciute in relazione alle funzioni effettivamente svolte.

Tra queste figurano gli incentivi per le funzioni tecniche di RUP, progettista e direttore dei lavori previsti dal Codice degli appalti, secondo la normativa regionale vigente. Sono inoltre previste specifiche indennità, di cui all’articolo 10 del CCRL 31.5.2023, previste per il personale che presta servizio presso la Struttura Motorizzazione civile del Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile, nel caso di attribuzione da parte del Dirigente delle funzioni di:



o Responsabile del rilascio delle patenti di guida (esaminatore);



o Responsabili del collaudo e della revisione di veicoli.

Analogamente, il personale destinato alla Struttura Infrastrutture funiviarie potrà beneficiare dell’indennità di collaudo nei casi previsti dalla legge regionale n. 20/2008.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online entro giovedì 5 marzo 2026.

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito ufficiale della Regione Valle d’Aosta nella sezione “Concorsi”.

https://www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/dettaglio_concorso/default_i.asp?PK_Concorso=242

