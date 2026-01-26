Lavoro in Valle: Deval cerca un impiegato amministrativo ad Aosta

Deval S.p.A. a s.u. ha indetto una selezione finalizzata all’individuazione di una risorsa, categoria professionale impiegato, da inserire all’interno dell’Area Amministrativa/Funzione Affari Regolatori, QSA e Servizio di Misura di Deval S.p.A. a s.u. con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, con sede di lavoro nel Comune di Aosta.

Requisiti e modalità di partecipazione

Gli interessati devono affrettarsi: il termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione è fissato per le ore 16.00 di venerdì 13 febbraio 2026.

La procedura di candidatura è interamente digitale.

Per procedere alla compilazione della domanda, si può accedere al sito di Deval S.p.A. a s.u. nell’apposita sezione dedicata agli avvisi di ricerca di posizione e cliccare su “modulo candidatura”:

https://www.devalspa.it/avvisi-di-selezione

Dove trovare il bando

Per conoscere nel dettaglio i requisiti specifici e le mansioni previste, è possibile consultare il bando integrale e inoltrare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale: Avvisi di selezione Deval.

Questa selezione rappresenta un'importante occasione di stabilizzazione professionale in una delle realtà aziendali più rilevanti del territorio valdostano, impegnata quotidianamente nella gestione della rete di distribuzione elettrica regionale.

