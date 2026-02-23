Al via le candidature per il Comitato Regionale Relazioni Sindacali (CRRS) della Valle d’Aosta

La Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL) hanno aperto ufficialmente le procedure per il rinnovo del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (CRRS). L'organismo, figura centrale nel panorama del pubblico impiego regionale, ha il compito di negoziare i contratti collettivi di primo livello e garantire l'uniformità delle relazioni sindacali in tutto il comparto unico della Valle d'Aosta.

Le posizioni aperte

L'avviso mira alla selezione di figure di alto profilo per coprire cinque posizioni strategiche:

1 Presidente

2 Componenti in rappresentanza dell’Amministrazione regionale

in rappresentanza dell’Amministrazione regionale 2 Componenti in rappresentanza degli Enti locali



Il Comitato è l’organismo titolare a livello regionale della contrattazione collettiva regionale del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta: negozia i contratti di lavoro di primo livello, cura le relazioni sindacali, garantisce l’applicazione uniforme degli accordi negli enti e svolge attività di monitoraggio e analisi sull’andamento delle retribuzioni.



L’incarico ha durata quadriennale ed è rivolto a candidati con riconosciuta e qualificata competenza giuridica e/o economica riferita alla gestione del rapporto di lavoro dipendente e di un’esperienza professionale in materia di relazioni sindacali e/o di gestione del personale.



Per l’attività svolta è previsto un compenso lordo annuo pari a:



· 35.000 euro per il Presidente;



· 25.000 euro per ciascun componente.





Le manifestazioni di interesse, corredate da curriculum vitae e da copia di carta di identità non autenticata, dovranno essere presentate: