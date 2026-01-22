Cittadinanza attiva e sanzioni scolastiche: prorogato l'avviso per gli enti ospitanti

Più tempo per gli Enti locali e le associazioni del Terzo settore che desiderano diventare protagonisti dei percorsi di "cittadinanza attiva" dedicati agli studenti valdostani. L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie ha infatti annunciato la proroga fino al 10 febbraio 2026 dell’Avviso finalizzato alla costituzione dell'elenco dei soggetti idonei ad accogliere gli alunni.

Si tratta di un'iniziativa di alto valore educativo, che trasforma il momento della sanzione disciplinare in un'occasione di crescita. Gli studenti destinatari di provvedimenti di allontanamento dalle lezioni, infatti, possono essere inseriti in attività solidali presso enti ed associazioni, sperimentando sul campo il valore del bene comune e della responsabilità civile.

La decisione di far slittare la scadenza è nata dalla volontà di accogliere le numerose richieste di adesione pervenute da parte di diversi enti locali del territorio, desiderosi di partecipare a questa rete di welfare educativo ma bisognosi di tempi tecnici più ampi per formalizzare l'istanza.

L’elenco che si andrà a costituire diventerà la base operativa per le scuole della regione, che potranno così contare su una mappa aggiornata di realtà pronte a offrire percorsi di recupero e sensibilizzazione. Gli enti interessati possono consultare i dettagli della proroga e la modulistica necessaria direttamente sulla homepage del portale istituzionale WebEcole, il punto di riferimento per il sistema scolastico della Valle d'Aosta.



