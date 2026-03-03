La Regione rinnova i vertici: aperti i bandi per tre nuovi dirigenti esterni

L'Amministrazione regionale apre alla ricerca di nuove professionalità esterne per ricoprire tre ruoli dirigenziali strategici. La Presidenza della Regione ha infatti pubblicato tre distinti avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato della durata di cinque anni.
I nuovi dirigenti saranno chiamati a guidare settori chiave per lo sviluppo e la tutela del territorio valdostano. Nello specifico, le selezioni riguardano:
- Politiche del lavoro e della formazione: presso l'Assessorato allo Sviluppo economico, Formazione e lavoro.
- Economia circolare, rifiuti e bonifiche: nell'ambito dell'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente.
- Flora e fauna: presso l'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.
Incarichi a tempo determinato della durata di cinque anni.
Le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata intestata al candidato) all’indirizzo
personale@pec.regione.vda.it
entro domenica 22 marzo 2025, ore 23:59.
Gli Avvisi e tutta la modulistica necessaria sono disponibili sul sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo:
https://gestionewww.regione.vda.it/amministrazionetrasparente/personale/pubblicazioneincarichidirigenziali/soggettiesterni_i.aspx