Lavoro&Lavoro | 30 gennaio 2026, 16:37

Nomine regionali: si cerca il revisore dei conti per AREA VDA

Avviso pubblico per la carica all'Agenzia erogazioni agricole. Candidature entro il 20 febbraio.

L'Amministrazione regionale ha ufficialmente aperto la ricerca per un revisore dei conti destinato all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AREA VDA). La posizione si è resa vacante e la Regione, in un'ottica di trasparenza e partecipazione, ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le candidature idonee. 

L'incarico, di competenza regionale ai sensi della legge 11/1997, rappresenta un ruolo chiave per garantire la corretta gestione finanziaria dell'ente che si occupa delle erogazioni nel settore agricolo valdostano.

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti sono invitati a presentare la propria candidatura. Tutta la modulistica e i dettagli necessari sono disponibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale della Regione, all'indirizzo regione.vda.it. 

https://www.regione.vda.it/amministrazione/nomine/default_i.asp 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 20 febbraio 2026. Un'occasione importante per i professionisti del settore che desiderano mettere la propria competenza al servizio dell'ente pubblico e del territorio.


 

 

red

