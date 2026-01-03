Avviso pubblico per la nomina del Direttore tecnico all’Arpa Valle d’Aosta

L’ARPA Valle d’Aosta ha reso noto, con determinazione del Direttore generale n. 235 del 22 dicembre 2025, l’apertura di un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di disponibilità per la nomina a tempo determinato della figura di Direttore tecnico. La procedura, rivolta a professionisti interessati a guidare le attività tecniche dell’Agenzia, definisce il 30 gennaio 2026 alle ore 12.00 come termine ultimo per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate direttamente al Direttore generale.

Le candidature devono essere compilate e firmate integralmente secondo le modalità indicate nell’Allegato A, disponibile sia in formato Word sia PDF compilabile, o su carta semplice purché conformi esattamente al modello. La documentazione a supporto della domanda comprende, oltre all’Allegato A, la determinazione del Direttore generale n. 235 del 22 dicembre 2025, firmata digitalmente, l’avviso pubblico completo e lo schema di contratto regolante il rapporto di lavoro con il Direttore tecnico.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle procedure trasparenti di reclutamento dell’ARPA, con l’obiettivo di individuare un professionista capace di coordinare le attività tecniche e operative dell’Agenzia, in linea con le normative regionali e le esigenze ambientali del territorio valdostano.