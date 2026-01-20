CVA assume a Châtillon: aperta la selezione per un impiegato nell’area Relazioni Esterne

CVA ha indetto una selezione finalizzata all’individuazione di una risorsa, categoria professionale impiegato, da inserire all’interno della Direzione Generale/Funzione Relazioni Esterne e Sostenibilità di CVA S.p.A. a s.u..
Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso del titolo di studio di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione o in Lettere o in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda o titoli equipollenti/equivalenti ai precedenti.
Sono considerate assorbenti le lauree magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento nei medesimi indirizzi.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 16.00 di martedì 3 febbraio 2026.
Per procedere alla compilazione della domanda, si può accedere al sito di CVA S.p.A. a s.u. nell’apposita sezione dedicata agli avvisi di ricerca di posizione e cliccare su “domanda di partecipazione”: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi
Il bando è reperibile sul sito di CVA S.p.A. a s.u. al seguente indirizzo: