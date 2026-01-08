Traforo del Monte Bianco: la Regione anticipa i termini per il rinnovo del CdA

La Presidenza della Regione comunica che è stato anticipato a venerdì 27 febbraio 2026 il termine per la presentazione delle candidature per la carica di Consigliere di SITMB spa, a seguito della comunicazione, da parte della stessa società, della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 entro il 20 marzo prossimo.

Questa variazione non è una scelta politica discrezionale, ma una necessità tecnica dettata dai tempi societari: di conseguenza, la Regione ha dovuto accorciare i tempi per permettere la valutazione dei profili e giungere alla nomina dei consiglieri in tempo utile per l'insediamento del nuovo vertice.

L'atto riveste una particolare importanza amministrativa poiché il Traforo del Monte Bianco rappresenta una delle infrastrutture più strategiche per l'economia e la mobilità della Valle d'Aosta. Gestire i termini di presentazione delle candidature significa garantire che il passaggio di consegne nella governance della società avvenga senza vuoti di potere, assicurando continuità nella gestione dei rapporti transfrontalieri e della manutenzione del tunnel.

Le candidature devono essere presentate alla Struttura Segretario generale della Regione, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segretario_generale@pec.regione.vda.it, oppure a mano, presso gli uffici siti al 4° piano del Palazzo regionale, utilizzando la modulistica disponibile al link https://www.regione.vda.it/amministrazione/nomine/default_i.asp

info Utili

Scadenza: Venerdì 27 febbraio 2026.

Venerdì 27 febbraio 2026. Indirizzo PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it

segretario_generale@pec.regione.vda.it Documentazione: Moduli disponibili sul portale ufficiale della Regione Valle d'Aosta nella sezione Nomine regionali.



