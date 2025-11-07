Guardia di Finanza: pubblicato il bando per 15 esecutori nella Banda Musicale

La Guardia di Finanza ha ufficialmente pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 15 esecutori da inserire nella prestigiosa Banda Musicale del Corpo.

Il concorso, articolato per titoli ed esami, è suddiviso in sezioni specifiche per ciascuna parte e qualifica strumentale, e rappresenta un’importante opportunità per musicisti diplomati che desiderano entrare a far parte di una delle istituzioni musicali più rappresentative a livello nazionale.

Le parti strumentali oggetto della selezione comprendono prime, seconde e terze parti, suddivise in categorie A e B. Tra gli strumenti richiesti figurano clarinetti soprani in Sib, trombe, flicorni, flauti (con obbligo dell’ottavino), tromboni, corni e percussioni, con obbligo di esecuzione su timpani, xilofono, celeste e vibrafono. È ammessa la partecipazione anche per più parti e strumenti, offrendo ai candidati la possibilità di concorrere su più fronti.

Possono partecipare al concorso sia i militari in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, purché non abbiano superato il 45° anno di età, sia i cittadini italiani, anche già alle armi, che abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 40° anno di età alla data di scadenza del bando. Per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attività di servizio, il limite è elevato di cinque anni.

I requisiti di accesso includono il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione universitaria e di un diploma nello strumento per cui si concorre (o affine), conseguito presso un conservatorio di Stato o istituto legalmente riconosciuto, come previsto dalla tabella “H” del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, utilizzando uno dei sistemi di autenticazione digitale previsti: SPID o “Entra con CIE”. Una volta effettuata la registrazione, i candidati potranno accedere alla propria area riservata, compilare il form e completare la procedura automatizzata entro le ore 12:00 del 15 novembre 2025.

Per ulteriori dettagli sul concorso, aggiornamenti e risultati, è possibile consultare il portale ufficiale o scaricare l’app mobile “GdF Concorsi”, disponibile su Google Play e App Store. Un’occasione unica per unire talento musicale e servizio istituzionale, contribuendo con la propria arte alla rappresentanza ufficiale della Guardia di Finanza.