CVA ricerca personale da assumere

CVA S.p.A. a s.u. ha indetto una selezione finalizzata all’individuazione di n. 3 risorse, categoria professionale impiegato (adibito anche a mansioni tecniche ed operative), da inserire all’interno della Direzione Operativa/Divisione Ingegneria Elettromeccanica.
Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso di una Laurea Magistrale, Laurea Specialistica o Laurea a ciclo unico del vecchio ordinamento in Ingegneria Elettrica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Energetica o le corrispondenti lauree equipollenti/equivalenti.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 16.00 di lunedì 13 ottobre 2025.
Per procedere alla compilazione della domanda, si può accedere al sito di CVA S.p.A. a s.u. nell’apposita sezione dedicata agli avvisi di ricerca di posizione e cliccare su “domanda di partecipazione”: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi
Il bando è reperibile sul sito di CVA S.p.A. a s.u. al seguente indirizzo: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi