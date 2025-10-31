Al via l’avviso pubblico per le nomine in scadenza 2026

La Presidenza della Regione comunica che ai sensi della l.r. 11/1997, è possibile prendere in visione gli avvisi pubblici relativi alle cariche in scadenza nel 1° semestre 2026 e a quelle in scadenza con la legislatura.

In particolari gli enti in scadenza sono i seguenti: Azienda Regionale Edilizia Residenziale; Centro studi e cultura Walser; Comitato misto paritetico servitù militari; Commissione e sottocommissione elettorale circondariale; Fondazione Chanoux; Fondazione della Regione Valle d’Aosta ricerca cancro; Fondazione sistema Ollignan onlus; Parco nazionale Gran Paradiso; Società Autostrade Valdostane SpA; Società di Servizi Valle d’Aosta SpA; Società Italiana Traforo Monte Bianco SpA.

Le informazioni per le relative candidature sono disponibili al link

https://www.regione.vda.it/amministrazione/nomine/default_i.asp