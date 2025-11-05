Il Parco Naturale Mont Avic ha indetto un concorso per l'assunzione di un collaboratore categoria C - posizione C2

Il Parco Naturale Mont Avic ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore categoria C - posizione C2, amministrativo, da assegnare all’organico dell’Ente Parco Naturale Mont Avic.
Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso di un diploma valido per l’iscrizione all’università.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il 28 novembre 2025 esclusivamente in via telematica al seguente link: https://www.giquest.com/GIQuest/MAvic/login.html.
Le graduatorie avranno validità triennale, eventualmente anche per l’intero Comparto unico regionale.
Per ulteriori informazioni il bando di concorso è consultabile sul sito dell’Ente Parco Naturale Mont Avic al seguente link:
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Pubblicazioni.aspx?Tipo=6&CE=pnmntvc1279.
Per ulteriori informazioni è anche possibile rivolgersi all’Ufficio amministrativo dell’Ente, in frazione La Fabrique n° 164 a Champdepraz, tel. 0125 960643.