Vuoi mettere le tue competenze al servizio del Gran Paradiso? Entra a far parte della squadra di Fondation Grand Paradis!

Fondation Grand Paradis indice un bando per la selezione di personale per l’impiego presso la propria sede di Cogne e nei siti gestiti sul territorio.

I profili ricercati sono: n.1 “Responsabile comunicazione ed eventi”, n.1 “Addetto al servizio comunicazione ed eventi” e n.1 “Contabile”.

Sarà inoltre costituita una graduatoria della validità di 24 mesi da cui attingere per i profili di “Project manager” e “Operatore dei siti di interesse naturalistico e culturale”.

La Fondazione – che si occupa da oltre 25 anni della promozione del patrimonio naturalistico e culturale del versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso attraverso la gestione di siti di interesse, l’erogazione di servizi, la partecipazione a progetti e l’organizzazione di numerosi eventi, tra cui il Gran Paradiso Film Festival – cerca candidati dinamici e motivati, le cui competenze possano contribuire allo sviluppo dei numerosi progetti che la Fondazione promuove per la conoscenza e la valorizzazione del territorio del Gran Paradiso.