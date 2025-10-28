Procedura selettiva unica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 66 collaboratori nel profilo di assistente amministrativo-contabile

L’Amministrazione regionale comunica che è stato pubblicato oggi, martedì 28 ottobre 2025, il bando "Procedura selettiva unica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 66 collaboratori (categoria C – posizione C2), nel profilo di assistente amministrativo-contabile, di cui 60 posti presso l’amministrazione regionale e 6 posti presso altri enti del comparto unico della Valle d’Aosta."
Le informazioni sui dettagli del bando e sulle modalità di presentazione della domanda si trovano sul sito della Regione al link: Dettaglio concorso - Regione autonoma Valle d'Aosta
Le candidature devono pervenire esclusivamente online entro giovedì 27 novembre 2025.