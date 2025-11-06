Nuove assunzioni in Valle d’Aosta con l’arrivo del primo negozio Risparmio Casa ad Aosta

La catena Risparmio Casa approda in Valle d’Aosta con l’apertura del suo primo punto vendita regionale, situato in località Grand Chemi a Saint-Christophe, all’interno di un’area commerciale recentemente riqualificata. Il negozio, con una superficie di circa 2.500 metri quadrati, offrirà prodotti per la casa e la persona, inserendosi in un bacino d’utenza stimato di 56 mila residenti nel raggio di 15 minuti.

L’inaugurazione, prevista per il mese di novembre, comporterà venti nuove assunzioni, tutte effettuate sul territorio valdostano. Le figure selezionate copriranno ruoli di vendita, gestione e logistica, con l’obiettivo di garantire la piena operatività del punto vendita fin dai primi giorni di apertura.

Secondo l’azienda, il nuovo insediamento rientra in una strategia di espansione che punta a rafforzare la presenza del gruppo nel Nord Italia. La direzione è stata affidata a personale con esperienza nel settore della grande distribuzione, mentre la selezione dei nuovi dipendenti è stata condotta con particolare attenzione alla provenienza locale.

Il nuovo punto vendita proporrà un assortimento di oltre 20.000 referenze, tra marche note e prodotti a marchio proprio. L’offerta spazia dai detergenti ai casalinghi, dal pet care agli articoli per il fai-da-te, fino ai piccoli elettrodomestici e al tessile casa. L’azienda segnala inoltre la presenza di un ampio numero di promozioni mensili e di prodotti di fascia economica, con l’obiettivo dichiarato di mantenere prezzi competitivi e accessibili.

Con l’apertura di Aosta, Risparmio Casa porta a oltre 185 i punti vendita complessivi distribuiti tra Italia, Svizzera e Malta, per un totale di più di 3.000 collaboratori. Fondata nel 1987 dai fratelli Fabio e Stefano Battistelli, la catena si colloca oggi tra le principali insegne del settore “drugstore” a livello nazionale, secondo i dati Nielsen IQ.

Le candidature per le nuove posizioni possono essere inviate all’indirizzo selezione@risparmiocasa.com o tramite il sito ufficiale www.risparmiocasa.com.