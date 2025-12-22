Coraggio e sangue freddo sulla strada: il grazie dei Carabinieri

Nella mattinata odierna, nel corso di una breve ma significativa cerimonia, il Colonnello Livio Propato, Comandante del Gruppo Carabinieri della Valle d’Aosta, insieme al Tenente Paolo Carraro, Comandante interinale della Compagnia di Aosta, ha consegnato un attestato di ringraziamento alla signora Anna Jeantet di Cogne per il fondamentale soccorso prestato lo scorso 15 dicembre all’Appuntato Antonio Graziano.

Il militare era rimasto gravemente ferito a seguito del gesto sconsiderato di un utente della strada. In quei momenti concitati, caratterizzati da estrema urgenza e pericolo, l’intervento della signora Jeantet si è rivelato decisivo, contribuendo in modo determinante a evitare conseguenze ancora più nefaste.

Nel messaggio di ringraziamento, il Comandante del Gruppo ha voluto esprimere, a nome proprio e di tutti i Carabinieri della Valle d’Aosta, la più sincera gratitudine per quanto fatto: un riconoscimento che sottolinea il coraggio, la prontezza di spirito e la perizia dimostrati nel prestare soccorso, intervenendo con lucidità e determinazione quando ogni istante era decisivo. Un comportamento che ha rappresentato non solo un aiuto concreto, ma un autentico esempio di alto senso civico, solidarietà e altruismo.

Il gesto di Anna Jeantet, semplice e straordinario al tempo stesso, richiama quei valori profondi che tengono unite le comunità, soprattutto nei momenti più difficili. Valori che l’Arma dei Carabinieri ha voluto pubblicamente riconoscere e ringraziare, ribadendo quanto la collaborazione e l’attenzione reciproca possano fare la differenza tra una tragedia e una vita salvata.