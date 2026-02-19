Valanga a Punta Paletta, soccorritori in azione nel buio della bufera: missione estrema a Saint-Nicolas

Corsa contro il tempo e contro il meteo a Punta Paletta, nel territorio di Saint-Nicolas. Intorno alle 13:30 si è staccata una valanga che ha fatto scattare immediatamente il protocollo d'emergenza. Le operazioni sono rese estremamente critiche dalle condizioni meteorologiche proibitive: raffiche di vento forte, visibilità ridotta al minimo e la presenza di pericolose placche ventate che aumentano il rischio di nuovi distacchi.

Il blitz a piedi dei soccorritori

L’elicottero del Soccorso Alpino Valdostano ha tentato l’avvicinamento, ma è stato respinto dalle condizioni in quota. I piloti sono riusciti a sbarcare la squadra d'intervento a circa 500 metri di dislivello più in basso rispetto al "target".

Da quel punto, 8 soccorritori — tra tecnici del SAV, uomini del Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza), un medico e un'unità cinofila — hanno iniziato la risalita con la tecnica scialpinistica. Una scalata forzata nel tentativo di raggiungere eventuali persone coinvolte nel più breve tempo possibile.

Situazione in evoluzione

Al momento le comunicazioni con la quota sono difficili e la sicurezza degli operatori resta la priorità assoluta a causa dell'instabilità del manto nevoso.

Seguono aggiornamenti in tempo reale.