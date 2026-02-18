Cordoglio del Comune di Courmayeur per la scomparsa di Ennio Mochet

Il Comune di Courmayeur esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ennio Mochet, protagonista per molti anni della vita civile e politica del territorio.

Figura stimata e amministratore di lungo corso, Mochet ha dedicato una parte significativa della propria vita al servizio della comunità. Dal 1975 al 1980 ha ricoperto l’incarico di Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Courmayeur, all’interno della Giunta guidata da Andrea Retegno, contribuendo allo sviluppo infrastrutturale e alla crescita del paese in una fase importante della sua evoluzione.

Il suo impegno istituzionale è proseguito negli anni successivi con il ruolo di Vice Sindaco, ricoperto dal 1997 al 2007 nelle Giunte comunali presiedute dal Sindaco Romano Blua. Un periodo lungo e intenso, durante il quale Mochet ha partecipato con passione e senso di responsabilità alle scelte amministrative e strategiche che hanno segnato la vita della comunità.

La sua visione amministrativa ha saputo andare oltre i confini comunali. Dal 2000 al 2005 è stato infatti Presidente dell’Unités des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont Blanc, incarico svolto con spirito di collaborazione e attenzione al bene collettivo dell’intero comprensorio.

L’attaccamento al territorio, la disponibilità al confronto e il senso delle istituzioni restano tratti distintivi del suo percorso umano e politico, che continueranno a vivere nel ricordo di chi ha lavorato con lui e di chi lo ha conosciuto.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Courmayeur formulano sentite condoglianze alla famiglia, riconoscendo in Ennio Mochet un esempio autentico di servizio pubblico, integrità e passione civica.

I funerali si sono svolti questa mattina, alle ore 10, nella chiesa di San Pantaleone, a Courmayeur.