L'USL VDA SEGNALA

L’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) dell’Azienda USL sta ricevendo in questi giorni diverse segnalazioni su una possibile truffa ai danni dei cittadini.
Gli utenti segnalano di aver ricevuto SMS e messaggi WhatsApp che invitano a cliccare su un numero telefonico per “contattare con urgenza i nostri uffici CUP per importanti informazioni che la riguardano”.
Queste azioni non sono in alcun modo riferibili alle modalità operative dell’Azienda sanitaria e si configurano invece come possibili tentativi di raggiro o di truffa.
Si consiglia, come già in occasione di eventi analoghi, di prestare la massima attenzione ed eventualmente di segnalare il fatto alle Forze dell’Ordine.