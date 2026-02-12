Quando il fuoco porta via tutto, resta la comunità: Fontainemore si stringe attorno a Piero

Ci sono notti che segnano una linea netta tra un “prima” e un “dopo”. Nella notte di fine gennaio, a Planaz, piccola frazione di Fontainemore, quella linea è stata tracciata dal fuoco. Un incendio improvviso, violento, che ha divorato un’abitazione nel cuore del villaggio, lasciando dietro di sé solo macerie, fumo e silenzio.

Piero, il residente, è riuscito a mettersi in salvo. È vivo, ed è ciò che conta di più. Ma tutto il resto – ricordi, oggetti, vestiti, una vita costruita giorno dopo giorno – è andato perduto. In pochi minuti. Senza possibilità di recupero.

I Vigili del fuoco volontari, insieme al Comando di Aosta, hanno lavorato a lungo nella notte per contenere le fiamme e impedire che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine. Un intervento complesso, generoso, come spesso accade nei piccoli comuni di montagna dove nessuno è “solo uno”.

E infatti, da subito, Fontainemore ha dimostrato cosa significa essere comunità. Non a parole, ma nei gesti. Il Comune, in accordo con la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, ha deciso di trasformare la vicinanza umana in un aiuto concreto, attivando una raccolta fondi per sostenere Piero in questa fase difficilissima di ripartenza.

«Esprimiamo vicinanza e solidarietà a Piero e ringraziamo fin d’ora chi vorrà contribuire con un gesto di aiuto», fa sapere il Comune. «La comunità si è stretta attorno a lui sin dalle prime ore e questa raccolta vuole trasformare quella vicinanza in un sostegno concreto».

Perché dopo l’emergenza arrivano i giorni più duri: trovare un alloggio, ricomprare l’indispensabile, ricominciare da zero quando zero non è una scelta ma una condizione imposta. Ed è lì che la solidarietà fa davvero la differenza.

La Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta e il Comune di Fontainemore ringraziano sin d’ora chi vorrà partecipare con un gesto di generosità. Anche piccolo. Perché quando tutto è andato perduto, anche poco può significare moltissimo.

Come donare

È possibile contribuire con una donazione tramite bonifico bancario intestato alla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta.

IBAN: IT53Q0858701211000110150701

Causale: Sostegno a Piero / incendio a Fontainemore

A volte il fuoco porta via una casa. Sta a noi fare in modo che non porti via anche la speranza.