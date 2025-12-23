A gennaio il primo corso di difesa personale per tutte le donne promosso da Plus

A partire dal mese di gennaio, Plus inaugura il suo primo Corso di difesa personale rivolto a tutte le donne, con un’attenzione particolare alle ragazze tra i 14 e i 29 anni.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Disval Asd, partner della coprogettazione di Plus, nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare situazioni potenzialmente pericolose, aumentare la sicurezza personale e rafforzare l’autostima.

Durante gli incontri, gli istruttori proporranno tecniche e strategie utili per riconoscere il pericolo, valutare i rischi e difendersi da aggressioni verbali e fisiche, lavorando sia sulla preparazione pratica sia sulla consapevolezza emotiva e comportamentale.

Il corso, completamente gratuito, sarà tenuto dai tecnici Fabrizio Arghittu ed Elisio Fernandes e si articolerà in dieci lezioni, in programma ogni mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 presso la sala Expo di Plus, in via Garibaldi 7. La partecipazione è possibile esclusivamente tramite iscrizione online, fino a un massimo di 20 partecipanti.

Prima dell’avvio del percorso è previsto un incontro pubblico introduttivo, aperto sia alle iscritte sia alla cittadinanza, dedicato al contesto culturale e sociale in cui si inserisce la proposta. L’appuntamento, in programma mercoledì 14 gennaio alle 18.00, approfondirà i temi della violenza di genere e del codice rosso, offrendo una cornice di riflessione più ampia.

Nel mese di gennaio prenderanno il via anche gli appuntamenti mensili del Book Club di Plus, condotti da Marta Renda. Il primo incontro si terrà giovedì 8 gennaio dalle 18.00 alle 19.30 presso il Plus Café e sarà un’occasione per condividere letture, racconti, creare segnalibri personalizzati e leggere insieme.

Durante le festività natalizie, Plus resterà chiuso dal 24 dicembre al 6 gennaio, per poi riaprire regolarmente il 7 gennaio. Il Parco Puchoz sarà chiuso solo il 28 dicembre e il 4 gennaio, rimanendo aperto in tutti gli altri giorni dalle 12.00 alle 17.00.