Valanga al Passo dei Salati: soccorso alpino in azione, freerider salvo

Il Passo dei Salati è uno dei valichi simbolo del massiccio del Monte Rosa, cerniera naturale tra la Valle del Lys e la Valsesia, sospeso tra Valle d’Aosta e Piemonte. Punto di collegamento strategico del comprensorio Monterosa Ski, è una zona molto frequentata dagli sciatori, attratti dalla bellezza selvaggia dei pendii e dalla possibilità di percorsi fuori pista, che però richiedono grande esperienza e attenzione.

L’evento è stato notato da due forestali della Stazione di Gaby, che hanno immediatamente dato l’allarme e prestato i primi soccorsi, coadiuvati poco dopo da un maestro di sci e dai pisteurs secouristes in servizio sulle piste del comprensorio.

Immediato anche l’intervento dell’elicottero SA1 con a bordo tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, medico e unità cinofila. Un’operazione rapida e coordinata, condotta in un ambiente severo ma ben conosciuto dai soccorritori, che hanno lavorato con precisione tra neve e detriti.

Lo sciatore è stato estratto e trasportato in Pronto Soccorso, dove si trova ora in fase diagnostica. La successiva bonifica dell’area e il sopralluogo hanno escluso il coinvolgimento di altre persone, consentendo di chiudere l’intervento alle 12.15.

Un episodio che conferma, ancora una volta, come in alta montagna il confine tra sport e pericolo sia sottile, e quanto la professionalità e la prontezza dei soccorritori possano fare la differenza.