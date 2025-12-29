Partecipazione ai concorsi pubblici VDA: obbligo di possesso di un indirizzo PEC

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore anche in Valle d’Aosta l’obbligo del possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per la partecipazione ai concorsi pubblici presso gli enti del comparto unico regionale e gli altri enti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 22/2010.

La disposizione fa capo alla legge regionale 7/2025 e rappresenta una tappa del processo di transizione al digitale delle Pubbliche Amministrazioni, con l’obiettivo di rendere più snelle e rapide le procedure di assunzione, velocizzando le comunicazioni ai candidati vincitori e idonei e lo scorrimento delle graduatorie e dando certezza e uniformità al ricevimento delle comunicazioni riguardanti la convocazione dei candidati per l'accettazione dei posti e la sottoscrizione del contratto di lavoro.