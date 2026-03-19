CVA assume: aperto il bando per 4 operai specializzati

Nuova opportunità occupazionale nel settore energetico valdostano. Il Gruppo CVA ha indetto oggi, giovedì 19 marzo 2026, una selezione pubblica per l’assunzione di 4 risorse con profilo professionale di operaio, da inserire all’interno della Direzione Operativa/Divisione Esercizio.
Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università ad indirizzo meccanico, meccatronico, manutenzione e assistenza tecnica o titoli equipollenti/equivalenti ai precedenti.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 16.00 di venerdì 10 aprile 2026.
Per procedere alla compilazione della domanda, si può accedere al sito di CVA S.p.A. a s.u. nell’apposita sezione dedicata agli avvisi di ricerca di posizione e cliccare su “domanda di partecipazione”: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi
Il bando è reperibile sul sito di CVA S.p.A. a s.u. al seguente indirizzo: