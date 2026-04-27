CVA, al via le candidature per il nuovo CdA: c’è tempo fino al 15 maggio

Finaosta comunica che è stato pubblicato l’AVVISO per la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Compagnia Valdostana delle Acque - C.V.A. S.p.A.
Finaosta deve procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Compagnia Valdostana delle Acque – C.V.A. S.p.A., ai sensi della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Regione autonoma Valle d’Aosta).:
· n. 1 Presidente
· n. 1 Amministratore Delegato
· n. 5 Consiglieri
Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 maggio 2026, ore 23:59, secondo le modalità indicate nell’avviso.
La documentazione relativa all’avviso e ai modelli per la presentazione delle candidature è disponibile nella sezione “Candidature organi partecipate” del sito di Finaosta S.p.A..
Informazioni sulla società: CVA Spa