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Lavoro&Lavoro | 27 aprile 2026, 17:00

CVA, al via le candidature per il nuovo CdA: c’è tempo fino al 15 maggio

Finaosta ha pubblicato l’avviso per il rinnovo dei vertici della Compagnia Valdostana delle Acque. Sette le posizioni aperte, inclusi Presidente e Amministratore Delegato.

CVA, al via le candidature per il nuovo CdA: c’è tempo fino al 15 maggio

Finaosta comunica che è stato pubblicato l’AVVISO per la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Compagnia Valdostana delle Acque - C.V.A. S.p.A.

Finaosta deve procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Compagnia Valdostana delle Acque – C.V.A. S.p.A., ai sensi della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Regione autonoma Valle d’Aosta).:

· n. 1 Presidente

· n. 1 Amministratore Delegato

· n. 5 Consiglieri

Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 maggio 2026, ore 23:59, secondo le modalità indicate nell’avviso.

La documentazione relativa all’avviso e ai modelli per la presentazione delle candidature è disponibile nella sezione “Candidature organi partecipate” del sito di Finaosta S.p.A..

Informazioni sulla società: CVA Spa

red

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