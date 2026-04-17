 / Lavoro&Lavoro

Lavoro&Lavoro | 17 aprile 2026, 08:00

CVA ricerca personale da assumere: selezione per una risorsa in area risk management

La società ricerca una risorsa da inserire nel Risk Management: candidature entro l’8 maggio 2026

CVA ricerca personale da assumere: selezione per una risorsa in area risk management

CVA ha avviato una nuova procedura di selezione finalizzata all’individuazione di una figura professionale da inserire nella Direzione Generale, all’interno della Funzione Gestione Rischi – Risk Management.

La posizione riguarda il profilo di impiegato e prevede l’inserimento presso CVA S.p.A. a s.u., con attività dedicate all’analisi e alla gestione dei rischi aziendali.

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso di una Laurea Triennale in uno degli indirizzi indicati nell’avviso ufficiale pubblicato dalla società.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 16.00 di venerdì 8 maggio 2026.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente tramite il portale CVA, accedendo alla sezione “Lavora con noi” e compilando l’apposito modulo online disponibile al link: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi

Il bando completo con tutti i dettagli relativi ai requisiti, alle modalità di selezione e alle mansioni previste è consultabile sul sito ufficiale di CVA S.p.A., nella stessa sezione dedicata alle opportunità di lavoro.

red

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore