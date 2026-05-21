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Lavoro&Lavoro | 21 maggio 2026, 09:40

Courmayeur: la Regione cerca un nuovo consigliere per la Fondazione Diritto, Società, Economia

Candidature entro l'8 giugno 2026. L'avviso pubblico e i moduli per presentare la domanda sono online sul sito della Regione Valle d'Aosta.

Courmayeur: la Regione cerca un nuovo consigliere per la Fondazione Diritto, Società, Economia

L’Amministrazione regionale informa che, ai sensi della l.r. 11/1997, è disponibile alla pagina


https://www.regione.vda.it/amministrazione/nomine/default_i.asp


l’avviso pubblico relativo alla nomina di un Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Internazionale su Diritto,
Società, Economia di Courmayeur. 

La modulistica per la presentazione delle candidature è da presentare entro l’8 giugno 2026.

L'avviso fa parte di una serie di rinnovi previsti dall'Amministrazione valdostana per i prossimi mesi del 2026.

red

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