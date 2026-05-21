Courmayeur: la Regione cerca un nuovo consigliere per la Fondazione Diritto, Società, Economia

L’Amministrazione regionale informa che, ai sensi della l.r. 11/1997, è disponibile alla pagina
https://www.regione.vda.it/amministrazione/nomine/default_i.asp
l’avviso pubblico relativo alla nomina di un Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Internazionale su Diritto,
Società, Economia di Courmayeur.
La modulistica per la presentazione delle candidature è da presentare entro l’8 giugno 2026.
L'avviso fa parte di una serie di rinnovi previsti dall'Amministrazione valdostana per i prossimi mesi del 2026.