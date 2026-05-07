Comparto Sicurezza e Soccorso: bando per la nomina di due esperti della delegazione pubblica

La Giunta regionale della Valle d’Aosta ha avviato l’iter per individuare i due membri della delegazione di parte pubblica che si occuperanno delle trattative contrattuali per il personale del comparto “Sicurezza e Soccorso”, comprendente il Corpo valdostano dei vigili del fuoco e il Corpo forestale della Valle d’Aosta.

L’avviso pubblico mira a selezionare esperti di comprovata competenza nella gestione del rapporto di impiego pubblico e nell'ordinamento dei Corpi coinvolti. I componenti selezionati resteranno in carica per l'intera durata della legislatura.





A tal fine è stato pubblicato un avviso pubblico (link [1]) per la raccolta di manifestazioni di interesse, finalizzato all’individuazione di due esperti di riconosciuta competenza in materia di disciplina e gestione del rapporto di impiego pubblico, con particolare riferimento ai Corpi interessati o agli ordinamenti statali assimilabili. I componenti saranno nominati dalla Giunta regionale e resteranno in carica per la durata della legislatura.



L’avviso è rivolto a candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, tra cui una laurea magistrale o titolo equipollente e

una comprovata esperienza professionale nel settore del lavoro pubblico e nell’organizzazione e disciplina dei due Corpi. Non possono essere nominati, tra gli altri, soggetti che rivestano o abbiano rivestito incarichi politici o sindacali nel triennio precedente, né dipendenti

dei Corpi interessati.



La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando l’apposito

modello allegato all’avviso, entro e non oltre le ore 23.59 di giovedì 4 giugno 2026, all’indirizzo: personale@pec.regione.vda.it.

Faranno fede la data e l’ora di consegna della PEC.



Il testo integrale dell’avviso e la modulistica sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione n. 19 del 5 maggio 2026 [2] e sul

sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta (link [1]).

