Lavoro, CVA proroga i termini: più tempo per candidarsi come operai

CVA S.p.A. comunica un aggiornamento importante relativo alla selezione 3/2026. Il termine per la presentazione delle candidature per l'assunzione di 4 operai da inserire all’interno della Direzione Operativa (Divisione Esercizio) è stato prorogato.
Gli interessati avranno tempo fino alle ore 16:00 di venerdì 24 aprile 2026 per inviare la propria domanda.
Tutti i dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione sono consultabili nella sezione "Lavora con noi" del sito ufficiale della Compagnia Valdostana delle Acque al seguente indirizzo: www.cvaspa.it/lavora-con-noi.