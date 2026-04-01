Corte dei Conti Valle d'Aosta: al via le candidature per un nuovo magistrato

In vista dell'imminente scadenza dell'incarico del magistrato designato dal Consiglio regionale presso la Sezione di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta, la Conferenza dei Capigruppo ha avviato una procedura per raccogliere le candidature dei soggetti interessati e in possesso dei requisiti di legge.

Si tratta di una procedura non prevista dalla norma di attuazione dello Statuto speciale concernente l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte di conti (decreto legislativo n. 179/2010) e, pertanto, non vincolante rispetto alla successiva scelta del Consiglio regionale.



I soggetti interessati potranno presentare la proposta di candidatura corredata dal proprio curriculum entro le ore 17.00 di mercoledì 15

aprile 2026 alla Presidenza del Consiglio regionale,

Ufficio archivio e protocollo, piazza Deffeyes ad Aosta (tel. 0165.526106),

email archivio@consiglio.vda.it, oppure via Pec all'indirizzo consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it

Si evidenzia che la casella Pec del Consiglio è configurata per accettare messaggi solo da altri indirizzi Pec. Il modulo di candidatura è pubblicato sulla home page del sito del Consiglio www.consiglio.vda.it



Il decreto legislativo n. 179/2010 prevede che la sezione sia composta da un presidente e da cinque magistrati, due dei quali con la qualifica

di consigliere della Corte medesima. Gli altri tre magistrati sono nominati, sentito il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio dei ministri, su designazione uno della Giunta regionale, uno del Consiglio Valle e uno del Consiglio permanente degli enti locali,

che restano in carica sette anni con mandato non rinnovabile.



Inoltre la norma stabilisce che le designazioni avvengano tra le seguenti categorie: magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori, ordinaria, contabile e amministrativa; professori ordinari di università, anche a riposo, in materie di diritto pubblico; dirigenti apicali dello Stato o del comparto unico regionale, anche a riposo; avvocati, iscritti al relativo Albo professionale da non meno di dieci anni e che abbiano svolto significativa attività nel settore di diritto pubblico.



Per i componenti della sezione di controllo della Corte dei conti operano le incompatibilità di legge; inoltre, non possono esercitare

attività professionale o imprenditoriali durante il mandato.