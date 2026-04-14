Rocco Schiavone torna in Valle d’Aosta: cercasi comparse per la nuova stagione Rai

Il vicequestore più amato del piccolo schermo si prepara a tornare tra le montagne della Valle d'Aosta. La Film Commission Valle d’Aosta annuncia che sono ufficialmente aperte le selezioni per le comparse che prenderanno parte alla nuova stagione della serie Rai “Rocco Schiavone”, prodotta da Cross Productions.
I profili ricercati
La produzione è alla ricerca di uomini e donne con le seguenti caratteristiche:
- Età: compresa tra i 18 e i 55 anni.
- Residenza: obbligatoriamente in Valle d’Aosta.
- Esperienza: la candidatura è aperta a tutti, inclusi coloro che hanno già lavorato come comparsa nelle stagioni precedenti della serie.
Periodo di lavoro e retribuzione
Le riprese si svolgeranno indicativamente nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 maggio 2026. Per le persone selezionate, l'impegno lavorativo sarà regolarmente retribuito come previsto dai contratti di settore.
Come candidarsi
Per partecipare alle selezioni, gli interessati devono compilare il modulo online disponibile al seguente link:
Modulo di candidatura Casting Schiavone
I responsabili del casting ricontatteranno successivamente solo le persone selezionate per definire i dettagli della partecipazione.
Contatti e informazioni
Per eventuali dubbi o ulteriori informazioni, è possibile scrivere esclusivamente all’indirizzo email dedicato: schiavonecasting@gmail.com.