Nuove assunzioni in Valle d’Aosta: il CELVA cerca due figure amministrative

Il Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta rafforza il proprio organico e avvia una procedura selettiva per l’assunzione di due figure amministrative da inserire a tempo pieno nella propria struttura.



Le risorse selezionate saranno assunte con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato.

L’inquadramento previsto è al 3° livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio.



Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso del titolo finale di istruzione di secondo grado. Costituiranno inoltre elemento di valutazione aggiuntiva eventuali ulteriori titoli di studio ed esperienze professionali, che contribuiranno all’attribuzione del punteggio utile per la formazione della graduatoria finale.



Le candidature possono essere presentate entro le ore 23:59 di giovedì 18 giugno 2026 esclusivamente attraverso la procedura telematica

indicata nell’Avviso pubblico.



L’Avviso pubblico di procedura selettiva e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del CELVA, nella sezione “Lavora con noi”

https://www.celva.it/it/lavora-con-noi-celva/