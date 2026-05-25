Destinazione Bruxelles: Finaosta lancia due tirocini europei per gli studenti dell’UniVdA

Un'opportunità formativa di respiro internazionale per i giovani universitari valdostani. L’Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili informa che FINAOSTA S.p.A. ha pubblicato l’avviso di selezione pubblica per l’attivazione di due tirocini curriculari presso l’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles della Regione Autonoma Valle d’Aosta, struttura cogestita dalla stessa finanziaria regionale.

Il percorso, come evidenziato dall'Assessore Leonardo Lotto, punta a far conoscere da vicino i meccanismi decisionali europei e a rafforzare le competenze dei futuri professionisti del territorio alpino.





I partecipanti selezionati avranno l’opportunità di svolgere uno stage di tre o quattro mesi nella capitale europea, utile a conoscere da

vicino il funzionamento delle istituzioni dell’Unione europea, approfondendo le procedure legislative, le opportunità di finanziamento

e i principali processi decisionali. Per essere ammessi alla selezione, ai candidati è richiesto di essere regolarmente iscritti a un corso di

laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università della Valle d’Aosta per l’a.a. 2025/2026 ad anni di corso successivi al primo, e di possedere un’adeguata conoscenza delle lingue francese e inglese.



«L’Europa non è soltanto un insieme di istituzioni, ma uno spazio comune di valori, opportunità e cittadinanza attiva – _sottolinea

l’Assessore Leonardo Lotto –. Offrire ai giovani valdostani la possibilità di vivere un’esperienza formativa a Bruxelles significa permettere loro di confrontarsi direttamente con una dimensione internazionale nella quale si costruiscono le politiche del futuro.

Investire nella conoscenza dell’Unione europea vuol dire rafforzare una generazione aperta, competente e consapevole del ruolo che anche i territori di montagna possono svolgere nel progetto europeo».



I tirocinanti, durante il loro soggiorno a Bruxelles, riceveranno una borsa di studio di 1.300 euro mensili lordi a titolo di rimborso spese e

saranno affiancati da un tutor aziendale per guidarne il percorso formativo.



Gli studenti interessati a partecipare alla selezione possono trovare tutte le informazioni sul sito di Finaosta S.p.A. e presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 31 luglio 2026, utilizzando l’apposito modulo disponibile online.



https://www.finaosta.com/tirocini-a-bruxelles-per-studenti-delluniversita-della-valle-daosta-apertura-candidature/

