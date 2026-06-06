Gran Paradiso Film Festival Supporters - Il GPFF accoglie volontari per l’edizione 2026

In vista della 29ª edizione del Gran Paradiso Film Festival, in programma dal 27 luglio al 9 agosto 2026, Fondation Grand Paradis apre una call rivolta a tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni che desiderano vivere il Festival da protagonisti, offrendo il proprio contributo come volontari.

Dal 27 luglio al 1° agosto, i volontari selezionati saranno accolti a Cogne, cuore pulsante dell'evento, dove verrà loro offerta ospitalità.

La partecipazione al Festival rappresenta un'opportunità concreta di entrare nel vivo dell'organizzazione di uno degli eventi culturali più attesi dell'estate in Valle d'Aosta. I volontari saranno coinvolti in diverse attività: dall'accoglienza del pubblico all'assistenza logistica, dal supporto alle proiezioni cinematografiche alla gestione degli eventi collaterali.

Un'occasione per fare esperienza, conoscere da vicino i meccanismi di un grande evento culturale e contribuire attivamente alla sua riuscita.

Entrare a far parte della squadra del Gran Paradiso Film Festival significa non solo sostenere attivamente un progetto culturale di valore, ma anche vivere un'esperienza immersiva tra cinema, natura e condivisione, in uno dei contesti paesaggistici più straordinari delle Alpi.

Per partecipare è sufficiente compilare il form online. Le candidature sono aperte fino al 30 giugno.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@gpff.it e visitare il sito www.gpff.it.

Il Gran Paradiso Film Festival è un progetto ideato da Fondation Grand Paradis in collaborazione con l'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione autonoma Valle d'Aosta; con il contributo dell'Assessorato Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta, del Ministero della Cultura, del Comune di Cogne, del Parco Nazionale Gran Paradiso, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Compagnia Valdostana delle Acque; con il sostegno dei Comuni di Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Villeneuve; con il patrocinio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dei Comuni di Aymavilles e Valsavarenche e dell'Ente Progetto Natura. Technical Partner: Montura. Hospitality Partner: Bellevue Hotel & Spa.