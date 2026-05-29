CVA cerca personale: bando di selezione per un ingegnere a Châtillon

CVA ha indetto una selezione finalizzata all’individuazione di una risorsa, categoria professionale impiegato (adibito anche a mansioni tecniche e operative), da inserire all’interno della Direzione Operativa/Divisione Ingegneria Elettromeccanica di CVA S.p.A. a s.u..
Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso di una di una Laurea Magistrale, Laurea Specialistica o Laurea a ciclo unico del vecchio ordinamento in Ingegneria Meccanica o Ingegneria Aerospaziale o Ingegneria dell’Autoveicolo o Ingegneria Aeronautica o Ingegneria Energetica o le corrispondenti lauree equipollenti/equivalenti.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 16.00 di venerdì 3 luglio 2026.
Per procedere alla compilazione della domanda, si può accedere al sito di CVA S.p.A. a s.u. nell’apposita sezione dedicata agli avvisi di ricerca di posizione e cliccare su “domanda di partecipazione”:
https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi
Il bando è reperibile sul sito di CVA S.p.A. a s.u. al seguente indirizzo: