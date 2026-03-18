Concorso USL per 39 assistenti: al via il corso di preparazione della FP CGIL

Con il bando per 39 assistenti amministrativi (cat. C) presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta ai nastri di partenza, la FP CGIL scende in campo a supporto dei candidati.

Il percorso rappresenta un’importante opportunità per tutti i candidati che intendono affrontare il concorso con una preparazione solida e mirata, grazie a un programma strutturato sui principali argomenti richiesti nelle prove selettive e a un approccio pratico orientato alla comprensione degli atti e delle procedure amministrative.



Il corso è rivolto sia agli iscritti CGIL sia ai non iscritti e si svolgerà nel periodo compreso tra l’11 aprile e la fine di maggio.

Sono previste 16 ore di formazione, articolate in 8 lezioni da 2 ore ciascuna, con due incontri settimanali in diretta su piattaforma Zoom

(calendario in fase di definizione). Le lezioni saranno registrate e messe a disposizione dei partecipanti. Verranno inoltre fornite le slide

didattiche e sarà possibile interagire con i docenti tramite una mail dedicata per chiarimenti e approfondimenti.



Il corso affronta in modo organico i principali argomenti richiesti dal concorso, tra cui la legislazione sanitaria nazionale e regionale, il

diritto amministrativo con particolare attenzione all’atto amministrativo e alle sue patologie, la disciplina dell’accesso documentale e civico, nonché l’ordinamento della Regione autonoma Valle d’Aosta. Saranno inoltre approfondite le modalità di reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il procedimento disciplinare, con esempi pratici di atti amministrativi.



Il percorso formativo è strutturato in 8 lezioni, suddivise tra diritto amministrativo, legislazione sanitaria, contratti pubblici e acquisizioni nella PA, diritto di accesso con esercitazioni pratiche, e moduli dedicati all’ordinamento regionale e alla disciplina del pubblico impiego.



Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati: il Dott. Nicolò Paolo Alessi, ricercatore in diritto pubblico comparato, l’Avv. Davide Rossi, avvocato del foro di Aosta, e la Dott.ssa Giulia De Chirico, funzionario ASL ed ex avvocato.



Il costo di partecipazione al corso è di 130 euro per gli iscritti CGIL e di 180 euro per i non iscritti. L’attivazione del percorso formativo è subordinata al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti.



Le iscrizioni dovranno essere inviate nel periodo compreso tra il 19 marzo e il 3 aprile tramite email all’indirizzo corsifp@cgil.vda.it,

indicando nell’oggetto “Richiesta di iscrizione al corso C Ausl 2026”. Le informazioni relative alle modalità di pagamento saranno comunicate successivamente, una volta confermata l’attivazione del corso; si ricorda che non sarà possibile accedere alle lezioni senza aver effettuato il saldo della quota prevista.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria FP al numero 0165 271612 oppure Barbara Cornaz al 3701293784 o scrivere

all’indirizzo email corsifp@cgil.vda.it