La Vallée d'Aoste accueillera la Conférence des Présidents de la Région Europe de l'Apf

Le Conseil de la Vallée y était représenté par le Président délégué de la section valdôtaine de l’Apf, Marco Viérin, qui a présenté la candidature en rappelant que la Vallée d’Aoste est membre de droit depuis 1988.

«Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir un événement de cette envergure - déclare le Président délégué Marco Viérin -. Par cette initiative, le Conseil de la Vallée, qui a toujours été le gardien de la tradition francophone en Italie, entend donner un nouvel élan à la promotion des valeurs de l’Apf et réaffirmer son engagement en faveur du dialogue parlementaire international.»

Les travaux de la Conférence de Varsovie ont notamment porté sur le rôle des parlements nationaux dans les processus de réforme et dans l’élaboration des politiques de sécurité.

Le Conseiller Viérin a mis en lumière le fait que «si les parlements nationaux constituent un pilier essentiel du fonctionnement démocratique de l’Union, les assemblées législatives régionales jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre des politiques européennes: près de 70% de la législation européenne est appliquée au niveau local et régional. Par leur proximité avec les citoyens, elles renforcent la légitimité démocratique de l’Union et favorisent une gouvernance plus inclusive et transparente.»

«J’ai aussi porté à l’attention de la Conférence des Présidents la motion de solidarité avec le peuple ukrainien que le Conseil de la Vallée vient d’approuver à l’unanimité - conclut Marco Viérin -. J’ai également rappelé la nécessité pour l'Europe d'assumer un rôle plus fort, en développant une véritable capacité géopolitique, y compris dans le domaine de la défense fondé sur un système de dissuasion et non d’attaque.»

L’Assemblée régionale Europe de l’Apf est composée de treize sections membres, quinze sections associées et sept parlements observateurs. La Conférence des Présidents veille à l’exécution des décisions de l’Assemblée régionale Europe, dont elle exerce les pouvoirs par délégation.