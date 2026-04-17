Anniversaire de la naissance de Maria Ida Viglino : hommage et mémoire institutionnelle

À l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Maria Ida Viglino, née le 18 avril 1915, les institutions valdôtaines ont tenu à lui rendre hommage comme à une figure fondatrice du parcours démocratique et autonomiste de la Vallée d’Aoste.

Première femme appelée à siéger dans les institutions régionales dans le contexte de l’après-guerre, Maria Ida Viglino a occupé des fonctions de grande responsabilité, notamment comme Conseillère régionale et Assesseure à l’Instruction publique. Son engagement, inscrit dans une phase décisive de reconstruction institutionnelle, reste aujourd’hui encore une référence dans le débat sur l’autonomie.

Dans son message officiel, Stefano Aggravi a insisté sur la profondeur de son héritage politique et civique : « Elle a incarné, avec rigueur et vision, un engagement constant au service de notre autonomie et de nos institutions. Son action, fondée sur des valeurs de liberté, de responsabilité et de respect des spécificités de notre territoire, demeure une référence toujours actuelle. Son héritage nous rappelle que l’autonomie n’est pas un principe abstrait, mais un outil concret au service du développement, de la cohésion sociale et de la valorisation de notre identité plurilingue. Se souvenir de Maria Ida Viglino aujourd’hui, c’est non seulement honorer sa mémoire, mais aussi renouveler l’engagement des institutions à servir la Vallée d’Aoste avec cohérence, responsabilité et sens du bien commun. »

Au-delà de la commémoration, ce rappel institutionnel met en lumière une idée centrale : l’autonomie valdôtaine n’est pas seulement un héritage historique, mais un projet vivant, qui se nourrit de figures comme Maria Ida Viglino et de leur capacité à conjuguer identité, responsabilité et vision politique.

Dans un contexte où le débat sur les institutions et leur rôle reste particulièrement présent, cet hommage prend une dimension symbolique forte, invitant à relire le passé non comme une simple célébration, mais comme une source d’orientation pour l’avenir.