Les Journées de la Francophonie en Vallée d'Aoste

Le programme des Journées de la Francophonie 2026, organisées par l'Assessorat de l'Éducation, de la Culture et des Politiques identitaires en collaboration avec la Présidence de la Région, le Conseil de la Vallée et de nombreux partenaires régionaux, se poursuit.

Les initiatives - à partir de demain, samedi 21 mars, jusqu'à dimanche 29 mars - sont les suivantes

Samedi 21 mars

15h – Atelier ludique « Des mots et des images en franco'folie »

Bibliothèque de l'Avenue de l'Europe, Aoste

Un atelier ludique d'expression orale destiné au public adulte, pour jouer avec la langue française en s'inspirant de l'œuvre surréaliste de René Magritte.

Activité organisée par la Bibliothèque de l'Avenue de l'Europe.

Informations : Tél 0165 300311

16h30 – Visite guidée des Centres des Visiteurs de Cogne et de Rhêmes-Notre-Dame 17h30 – Projection des courts métrages « L'opportuniste, la victime et le coupable » de Dominique Mertens et « Mashatu: terre de léopards» de Julien Naar »

Centre des Visiteurs de Cogne - Centre des Visiteurs de Rhêmes-Notre-Dame

Les participants auront l'occasion de découvrir le Centre des Visiteurs du Parc National Grand Paradis de Cogne et celui de Rhêmes-Notre-Dame avec une visite gratuite. Ils seront accueillis par la Sibilla du Grand Paradis, le système d'intelligence artificielle générative, conçu par la Fondation Grand Paradis, qui racontera le festival et dialoguera en français, créant une expérience d'échange inédite.

Activité organisée par Fondation Grand Paradis.

Entrée libre.

Réservation obligatoire. Tél. 0165 75301. Informations : courriel : info@grand-paradis.it

18h – Concert « Alberto Visconti »

Margarita Lounge Café, place Roncas, Aoste

À l'occasion de la Journée mondiale de la poésie, l'Alliance Française Vallée d'Aoste présentera un concert d'Alberto Visconti, qui proposera des lectures, du storytelling et des chansons autour de la figure d'Arthur Rimbaud. L'événement offrira au public un moment immersif et convivial, mêlant musique et poésie, et mettant en lumière la richesse expressive de la langue française ainsi que la puissance évocatrice des mots et de la chanson.

Activité organisée par Alliance Française Vallée d'Aoste.

Information: www.alliancefraoste.it

18h – Projection « Parole de femme, éclat de sagesse »

Centre d'Études Les Anciens Remèdes, Jovençan

La visite propose une vidéoprojection donnant la parole à des femmes protagonistes, détentrices de savoirs liés aux plantes officinales. À travers leurs récits se transmettent des connaissances ancestrales, des gestes et une sagesse au féminin, au cœur de l'espace francophone.

Activité organisée par le Centre d'Études Les Anciens Remèdes. Tarif: 4 €

Informations et réservations : Tél. 3333589863 - Courriel : www.anciensremedesjovencan.it

Lundi 23 mars

17h – Remise du Prix littéraire « René Willien »

Salle Maria Ida Viglino, Palais régional, Aoste

Le président de la Région et l'assesseur à l'éducation, à la culture et aux politiques identitaires remettront les prix du XXX Concours littéraire « René Willien », qui récompense les éditeurs d'ouvrages dont le contenu est représentatif de la réalité valdôtaine et rédigé, du moins en partie, en français ou en francoprovençal.

Mercredi 25 mars

Colloque International « Vallée d'Aoste entre histoire et représentations »

Á partir de 9h, Université de la Vallée d'Aoste, Aoste

Une occasion pour réfléchir autour de la spécificité valdôtaine dans le panorama culturel italien et européen, avec des approfondissements sur l'histoire, la littérature, la musique et le cinéma, grâce à l'intervention de spécialistes, de chercheurs et de professeurs provenant de plusieurs universités italiennes, françaises et internationales.

Après les salutations institutionnelles, la séance du matin sera consacrée à l'Histoire, celle de l'après-midi, prévue à 14h30, sera sur le thème La Vallée d'Aoste carrefour de cultures.

Programme complet et informations : https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/VediNewsi/62E5F7A586ABEA52C1258DBF002D125B?OpenDocument

11h – Séminaire « Image, langues et récits en mouvement »

Université de la Vallée d'Aoste, Aoste

Le séminaire, organisé avec le parrainage de la Chaire Senghor, est pensé pour les étudiants du cours de Scienze della Formazione Primaria ainsi que pour les enseignant·e·s. Il propose une immersion originale à la croisée de la littérature de jeunesse, de la didactique du plurilinguisme et de la médiation animale, à partir de la collection Une image, mille mots, dans le cadre du projet Les Cahiers de Thor. Une initiative destinée aux étudiant·e·s de l'Université de la Vallée d'Aoste et aux enseignant·e·s ayant réservé leur place.

Activité organisée par l'Université de la Vallée d'Aoste, avec le parrainage de la Chaire Senghor de la Francophonie de la Vallée d'Aoste.

Cet événement n'est pas ouvert au public.

17h30 – « Quand lire fait du bien », 5e édition : « Inspirez Paris »

Université de la Vallée d'Aoste, Aoste

Cette année, les cinq romans au programme invitent à la redécouverte de l'espace urbain, avec un accent particulier sur la ville emblématique de Paris, vue au prisme de la littérature. Le sous-titre choisi, « Inspirez Paris », évoque la volonté d'offrir au public d'une exploration vivante et dynamique de la Ville Lumière, de ses histoires et de ses transformations. Les rencontres sont ouvertes à tout public, et seront animées par des spécialistes internationaux de la littérature française des XIXe et XXe siècles.

Activité organisée par le Département de Sciences humaines et sociales de l'Université de la Vallée d'Aoste et par l'Assessorat de l'Éducation, de la Culture et des Politiques identitaires, avec le parrainage de la Chaire Senghor de la Francophonie, l'Alliance française Vallée d'Aoste et l'UniTre.

Entrée libre, sur réservation : f.locatelli@univda.it ; m.lucioni@univda.it

Jeudi 26 mars

Colloque International « Vallée d'Aoste entre histoire et représentations »

Á partir de 9h, Salle Maria Ida Viglino, Palais régional

Une occasion pour réfléchir autour de la spécificité valdôtaine dans le panorama culturel italien et européen, avec des approfondissements sur l'histoire, la littérature, la musique et le cinéma, grâce à l'intervention de spécialistes, de chercheurs et de professeurs provenant de plusieurs universités italiennes, françaises et internationales.

La séance du matin sera consacrée à la Littérature, celle de l'après-midi, prévue à 14h30, proposera une réflexion sur « Une idée de Vallée d'Aoste »

Programme complet et informations : https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/VediNewsi/62E5F7A586ABEA52C1258DBF002D125B?OpenDocument

17h30 – Projection du film « Le Petit Nicolas »

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Section Jeunesse, Aoste

Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l'aiment, une bande de chouettes copains avec lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas du tout envie que ça change. Mais un jour, Nicolas surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser que sa mère est enceinte. Il panique alors et imagine le pire: bientôt un petit frère sera là, qui prendra tellement de place que ses parents ne s'occuperont plus de lui et qu'ils finiront même par l'abandonner dans la forêt comme le Petit Poucet.

Activité organisée par la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, section Jeunesse.

Nombre de places limité.

Réservation conseillée le jour même, à partir de 14: tél. 0165 274820 – 4822

17h30 – Cycle de cinéma sur la Résistence « Après la nuit – Histoires de Résistence et de liberté, autrement » - « La Vache et le Prisonnier » de Henri Verneuil (1959)

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

C'est le deuxième rendez-vous d'une série de six films qui explorent la Résistance, la Libération et la Shoah avec des approches variées, mêlant légèreté et gravité tout en respectant l'Histoire. L'objectif est de raconter des événements complexes à travers le cinéma, en combinant réflexion et divertissement, et d'offrir au public une perspective originale et accessible.

Activité organisée par Alliance Française Vallée d'Aoste en collaboration avec l'Institut d'histoire de la Résistence et de la Société contemporaine en Vallée d'Aoste.

Entrée libre.

Informations: www.alliancefraoste.it

Vendredi 27 mars

17h30 – Remise des Prix du concours « Abbé Trèves »

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

Cérémonie de remise des Prix du concours « Abbé Trèves», pour encourager les jeunes valdôtains à découvrir le monde du journalisme et de la communication francophone et à approfondir leur connaissance de l'histoire, de l'identité et de la culture de la Vallée d'Aoste.

Activité organisée par la Section de la Vallée d'Aoste de l'Union internationale de la presse francophone (UPF) en collaboration avec le Conseil de la Vallée.

Entrée libre.

Informations : Tél. 0165 526132 - 0165 526133 – Courriel : attivitaculturali@consiglio.vda.it

Samedi 28 mars

14h30 – Chasse au tresor Napoléon et le Fort de Bard

Fort de Bard

Dans le quadre du projet "Découvrir, lire et créer avec la collection Une image, mille mots", qui articule littérature de jeunesse, plurilinguisme et valorisation du patrimoine local de l'Université de la Vallée d'Aoste, le Fort de Bard propose une activité ludique sous la forme de parcours narratif et de chasses au trésor à la découverte de la forteresse et de son histoire.

Activité organisée par la Association Fort de Bard.

Entrée libre.

Réservation obligatoire – prenotazioni@fortedibard.it – Tél. 0125 833811

17h30 – Projection spéciale « Notre-Dame de Paris » de Jean Delannoy

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

En vue de la visite de l'architecte Jean Villeneuve, l'Alliance Française Vallée d'Aoste propose une projection exceptionnelle du film adapté du roman de Victor Hugo. Le long-métrage raconte la vie à Paris au XVe siècle et les destins croisés d'Esmeralda et Quasimodo, interprétés respectivement par Gina Lollobrigida et Anthony Quinn, mêlant drame, passion et intensité narrative dans le cadre majestueux de la cathédrale Notre-Dame.

Activité organisée par Alliance Française Vallée d'Aoste.

Entrée libre.

Informations: www.alliancefraoste.it

20h30 – Spectacle de théâtre « Les Téméraires » de J. Delpech & A. Foulon

Théâtre Splendor, Aoste

Un Capitaine est accusé d'espionnage et déclaré coupable. En plein succès littéraire et contre l'avis de son éditeur, Zola enquête sur le cas Dreyfus. Depuis son studio de cinéma, Méliès, lui, s'engage à dénoncer un mensonge d'État. Malgré les menaces et soutenus par leurs femmes, l'un écrit l'article le plus connu de l'histoire, l'autre réalise le premier film censuré au monde. Fausses rumeurs et antisémitisme n'arrêtent pas ces Téméraires, qui, armés de leur courage et d'un sens du devoir hors du commun, font éclater la vérité. 7 comédiens interprètent 30 personnages et amènent du rire au milieu de la haine. L'Histoire est en marche, rien ne l'arrêtera plus.

Dans le cadre de la Saison Culturelle

Entrée payante.

Samedi 28 mars

15 h – Animation théâtrale « Tribulations et vicissitudes de Madame la Comtesse, entre histoire et fantaisie »

Cimetière du bourg de Saint-Ours, Aoste

Pour inaugurer la saison d'ouverture du cimetière historique d'Aoste, une courte animation théâtrale évoque les personnages marquants de la petite histoire valdôtaine qui reposent dans ce cimetière.

Activité organisée par les Amis du cimetière du Bourg.

Entrée libre. En cas de pluie, l'animation sera reportée à une date à définir.

Informations : Tél. 333 743 2902 – Courriel : amisducimetieredubourg@gmail.com