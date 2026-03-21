Concours « Abbé Trèves » 2026 : la jeunesse valdôtaine à l’honneur

À Aoste, la culture francophone et l’identité valdôtaine trouvent une nouvelle fois un terrain d’expression privilégié avec le Concours « Abbé Trèves » 2026. L’initiative, portée par la Section valdôtaine de l’Union Internationale de la Presse Francophone (U.P.F.) avec le soutien du Conseil de la Vallée, confirme son rôle central dans la valorisation de la langue française auprès des jeunes générations.

La remise des prix se tiendra vendredi 27 mars à 17h00, à la salle de conférences de la bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste. Un rendez-vous ouvert au public, qui se veut à la fois un moment de reconnaissance et de partage autour de la créativité des jeunes valdôtains.

Cette année, dix participants âgés de 14 à 29 ans, tous résidents en Vallée d’Aoste, ont pris part au concours. À travers des textes écrits, des vidéos ou des podcasts, ils ont exploré le thème « Spontanément Valdôtain.e.s », une invitation à réfléchir sur leur sentiment d’appartenance au territoire et à la communauté.

Au-delà des productions présentées, c’est bien l’importance de l’initiative qui mérite d’être soulignée. Dans un contexte où la pratique du français doit sans cesse être encouragée, le Concours « Abbé Trèves » constitue un outil concret pour stimuler l’expression, la créativité et l’attachement à une identité culturelle singulière. Il offre aux jeunes un espace pour prendre la parole, raconter leur Vallée et affirmer leur regard sur le monde.

L’enjeu est aussi formateur. Le lauréat du Prix Concours Trèves 2026 se verra attribuer une bourse de 2 500 euros, destinée à financer une formation de haut niveau ou un stage professionnel au sein d’un média dans un pays francophone. Une opportunité précieuse, qui dépasse la simple récompense pour devenir une véritable passerelle vers l’avenir.

En valorisant la langue française comme outil d’expression contemporaine et en liant culture, territoire et perspectives professionnelles, le concours s’impose comme une initiative stratégique pour l’avenir de la Vallée d’Aoste. Il rappelle que la vitalité d’une langue passe avant tout par ceux qui la font vivre : les jeunes.

L’entrée à la cérémonie est libre, et chacun est invité à venir découvrir ces regards nouveaux sur une identité valdôtaine en constante évolution.