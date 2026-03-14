La Francophonie au cœur du Grand-Paradis: visites guidées avec l’intelligence artificielle SIBILLA

Célébrer la langue française à travers la nature et l’innovation technologique: c’est le pari original lancé cette année par la Fondation Grand Paradis à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie.

Pour marquer cette date symbolique, la Fondation propose une initiative qui met en dialogue patrimoine naturel, culture et nouvelles technologies. L’objectif est de valoriser les richesses du territoire du Parc national du Grand Paradis tout en explorant les possibilités offertes par les outils numériques pour raconter et transmettre ce patrimoine à un public toujours plus large.

Samedi 21 mars 2026, les Centres Visiteurs du Parc national du Grand Paradis à Cogne et à Rhêmes-Notre-Dame accueilleront ainsi le public pour une expérience immersive gratuite: une visite guidée en langue française accompagnée par la SIBILLA du Grand-Paradis, un système innovant d’intelligence artificielle générative développé par la Fondation.

«Cette initiative vise à célébrer la langue française et la richesse de la diversité culturelle qu’elle représente à travers le monde», expliquent les organisateurs. «En même temps, elle permet de montrer comment les nouvelles technologies peuvent contribuer à valoriser et à partager le patrimoine naturel et culturel du territoire».

Au fil de la visite, les participants seront guidés à la découverte de l’histoire du Parc, de sa biodiversité et des particularités culturelles des vallées du Grand-Paradis, grâce à cette interface numérique conçue pour accompagner et enrichir l’expérience des visiteurs.

La journée se poursuivra ensuite avec un moment dédié au cinéma naturaliste. Après la visite guidée, le public pourra assister à la projection de deux œuvres récompensées lors de la 28e édition du Gran Paradiso Film Festival.

Seront notamment présentés le court métrage «L’opportuniste, la victime et le coupable» de Dominique Mertens, récompensé par le Prix du meilleur court métrage du jury technique, ainsi que le long métrage «Mashatu: terre de léopards» de Julien Naar, qui a reçu le Prix du meilleur regard scientifique.

L’événement se déroulera selon le programme suivant:

Centre Visiteurs du Parc national du Grand Paradis – Cogne

21 mars 2026

16h30 – Visite guidée en français avec SIBILLA

17h30 – Projection des films

Centre Visiteurs du Parc national du Grand Paradis – Rhêmes-Notre-Dame

21 mars 2026

16h30 – Visite guidée en français avec SIBILLA

17h30 – Projection des films

«L’événement représente une occasion unique de célébrer la Francophonie à travers le patrimoine naturel et culturel du Parc», souligne la Fondation Grand Paradis, «tout en mettant en valeur l’innovation technologique appliquée à la divulgation scientifique et culturelle grâce à l’utilisation de la SIBILLA du Grand-Paradis».

La participation est gratuite, mais la réservation est obligatoire.

Pour informations et réservations:

https://www.grand-paradis.it