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ATTUALITÀ | 13 marzo 2026, 13:05

GTA in scena co Bianca, Jenny e le altre a Luserna San Giovanni e a None

Il Gruppo Teatro Antifascista (GTA) torna in scena con due spettacoli sulla Resistenza, ricordando donne coraggiose e l’importanza della memoria storica, oggi più che mai necessaria

GTA in scena co Bianca, Jenny e le altre a Luserna San Giovanni e a None

Il GTA, acronimo di Gruppo Teatro Antifascista, ritorna in scena per la gioia dei suoi innumerevoli fan, con due spettacoli dedicati alla Resistenza, un tema sempre di straordinaria attualità. “Il teatro serve a non dimenticare – spiegano dal GTA – a far rivivere le storie di chi ha combattuto per la libertà e a ricordare che la democrazia non è mai garantita”.

La rassegna si apre con Bianca, Jenny, Reinette: donne valdesi nella Resistenza, andata in scena per la prima volta a Napoli lo scorso ottobre, e che verrà riproposta domenica 22 marzo alle ore 16 alla Sala Albarin di Luserna San Giovanni. “Vogliamo restituire voce alle donne che hanno combattuto nelle retrovie e sui fronti della libertà – raccontano gli attori – figure spesso dimenticate, ma il cui coraggio è ancora oggi esempio luminoso”.

A None, invece, giovedì 26 marzo alle ore 21, il GTA propone Siamo sempre sotto processo, che mette in scena storie di donne antifasciste di ieri e di oggi: dalle operaie della Val Pellice negli anni ’20 del Novecento, alla partigiana combattente Mamma Togni, fino a Ilaria Salis, oggi provvisoria parlamentare europea e ancora sotto processo a Budapest dopo due anni di prigionia in un carcere di massima sicurezza per aver reagito a due giovani neonazisti.

Il ritorno del GTA ha un valore storico e culturale rilevante, soprattutto in tempi difficili: “Il grembo che partorì l’orrore – scriveva ottant’anni fa il drammaturgo tedesco Bertolt Brecht – è sempre fecondo”. E oggi, come allora, da quel ventre arrivano i nuovi aspiranti leader autoritari, da Putin a Milley, da Orban a Trump, senza bisogno di colpi di stato per minacciare la democrazia.

Il teatro del GTA diventa quindi non solo spettacolo, ma monito: un invito a ricordare, a interrogarsi e a lottare contro ingiustizia, violenza e autoritarismo. “Prima o poi – concludono gli attori – arriverà il giorno in cui tutti potremo vivere in un mondo dove la violenza e la guerra saranno solo favole nere di un lontano passato”.

L’ingresso è libero, sia a Luserna San Giovanni che a None. Non mancate a un appuntamento che unisce emozione, memoria storica e riflessione civile.

red/edmo

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