Charvensod celebra la Liberazione e il suo 80° “compleanno”

Il 30 aprile 1946 il Comune di Charvensod venne ricostituito dopo la soppressione ad opera del governo fascista nel 1928. Per celebrare l’80° Anniversario della Ricostituzione del Comune, giovedì 30 aprile prenderanno il via una serie di eventi che si protrarranno fino a novembre, data che marca le prime elezioni libere nel Comune dell’era repubblicana (24 novembre 1946).

L’appuntamento è per le 20.45 nella Sala consiliare del Municipio con i discorsi ufficiali e con lo svelamento di una riproduzione della petizione autografa con cui, il 27 gennaio 1946, 424 residenti dell’allora frazione di Charvensod richiesero la ricostituzione del Comune.

Il 25 aprile alle 18.30 si terranno le celebrazioni per la Festa della Liberazione, data durante la quale si commemorano anche le fucilazioni di Guido Saba, Giuseppe Donzel, Ives Pellissier e Luigi Vazier. Dopo la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, si terrà la commemorazione al Monumento ai Caduti e la deposizione di fiori in memoria dei primi amministratori del Comune ricostituito (il sindaco Cesare Savioz, e gli assessori Amato Borbey, Emerico Comé, Giustino Donzel e Luigi Lucianaz).