Semi, fiori e libri: a Barge un pomeriggio di scambi, cultura e convivialità

Sabato 7 marzo, una splendida giornata di sole ha fatto da cornice al pomeriggio solidale dedicato allo scambio di semi, talee e fiori organizzato dal Gruppo di Scambio Solidale a Cappella Nuova, nel territorio di Barge, in provincia di Cuneo. L’iniziativa ha richiamato numerose persone di ogni età e provenienza, confermando ancora una volta il valore di momenti semplici ma ricchi di significato, capaci di unire comunità, natura e cultura.

Nel grande cortile fiorito che ospitava l’evento, circondato dai prati verdi che si estendono a perdita d’occhio, tra le 13 e le 17 si è creato un clima conviviale e sereno. Tra i banchetti dedicati allo scambio di semi e piante e il piccolo mercatino solidale, si sono intrecciati con naturalezza racconti, consigli di coltivazione, opinioni e risate. Un pomeriggio in cui saperi e sapori si sono mescolati con spontaneità, accompagnati da canti e profumi primaverili.

Accanto alla dimensione dello scambio e della socialità non è mancato uno spazio dedicato alla cultura. Roberta e Lodovico Marchisio, insieme a Chery, Federico Bambara e Roberta Selvo, hanno presentato al pubblico alcuni dei loro libri più recenti – Guarigioni d’amore, Monti specchio del cielo e Chery – dialogando con i partecipanti in un confronto partecipato e vivace che ha suscitato curiosità e interesse.

A rendere ancora più piacevole l’atmosfera della giornata è stata la musica: Roberta Maffiodo Marchisio ha accompagnato l’incontro con alcune belle canzoni, contribuendo a creare un momento di condivisione semplice ma autentico.

Il pomeriggio di Cappella Nuova si è così trasformato in una piccola festa di comunità, dove natura, cultura e solidarietà hanno trovato un equilibrio spontaneo, lasciando nei partecipanti il ricordo di un incontro genuino e partecipato.