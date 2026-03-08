La banda musicale rallegra le borgate di Inverso Pinasca

Domenica 8 marzo le borgate di Inverso Pinasca si sono riempite di musica e di allegria grazie al passaggio dell’Unione Musicale locale, che ha attraversato il paese portando note e buonumore tra case, cortili e aie.

Una tradizione molto sentita dalla comunità, che si rinnova ogni anno con l’arrivo della primavera e che riesce sempre a coinvolgere abitanti e visitatori. I musicisti della banda, di tutte le età, hanno animato le strade del paese con la loro indiscussa bravura, offrendo un repertorio capace di unire generazioni diverse nel segno della festa.

Al passaggio della banda, le borgate si sono risvegliate a nuova vita: cortili aperti, tavole imbandite e momenti conviviali hanno accompagnato la sfilata musicale, trasformando la giornata in un’occasione di incontro e condivisione.

Tra accoglienza, buona tavola e immancabile umorismo, la musica ha fatto da filo conduttore di una giornata che ha celebrato non solo la tradizione bandistica, ma anche lo spirito di comunità che caratterizza Inverso Pinasca. Un appuntamento che continua a profumare di primavera e che ogni anno riporta nelle borgate il piacere di stare insieme, accompagnati dalle note della banda.