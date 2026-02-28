Arte, social e solidarietà, un ponte verso la speranza

Maurizio Trombotto ha presentato l’iniziativa, mentre l’artista Diego Scursatone ha dialogato con l’autrice sul rapporto tra arte e social.

Alla Lilium trovano pronta accoglienza sia gli scrittori, i pittori e i fotografi del territorio, sia quelli provenienti da altre realtà, perché nessuno sia privato della giusta visibilità e delle meritate opportunità. Sempre più spesso alle mostre pittoriche vengono abbinati eventi solidali, che le rendono utili e memorabili.

Il ricavato delle vendite del manuale verrà utilizzato per concretizzare un progetto importante.

Nel 2027 è in programma la realizzazione di un “Ponte per gli artisti”: uno spazio ampio e accogliente destinato a coloro che non hanno ancora raggiunto il meritato successo, magari per mancanza di mezzi.

Sul Ponte troveranno modo di esprimere la propria creatività, grazie ai necessari supporti pratici, giovani e meno giovani.

Sarà uno spazio inclusivo e solidale, ispirato al Salon des Refusés, voluto da Napoleone III a Parigi nel 1863. L’evento nacque per esporre oltre tremila opere d’arte scartate dalla giuria ufficiale dell’Accademia di Belle Arti, tra cui capolavori di Manet, Monet e Pissarro, segnando una svolta fondamentale per l’affermazione dell’Impressionismo.

Il Pinerolese accoglierà quindi nuovi talenti, sommessi e sommersi, garantendo un supporto concreto affinché possano sbocciare.

Molti Stati esteri concedono agli artisti il microcredito affinché possano affrontare serenamente la quotidianità. In Italia questo strumento è ancora assente e l’auspicio è che tale lacuna venga presto colmata. L’arte è lavoro e, come tale, va rispettata, tutelata, retribuita e incentivata.