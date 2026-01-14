« Quand lire fait du bien », la cinquième édition des rencontres littéraires sera axée sur Paris

Après le succès retentissant de la quatrième édition, « Quand lire fait du bien » est fier de lancer sa cinquième édition intitulée cette année « Inspirez Paris ». La série de rencontres littéraires ouvertes au grand public se déroulera du 19 janvier au 14 mai 2026 au pôle universitaire, rue Monte Vodice, Aoste. Le cycle des conférences est organisé par le Département de Sciences humaines et sociales de l’Université de la Vallée d’Aoste et par l’Assessorat de l’Éducation, de la Culture et des Politiques identitaires, avec le parrainage de l’Alliance française Vallée d’Aoste, de la Chaire Senghor de la Francophonie et de l’UniTre (Università Valdostana della Terza età).

La nouvelle édition de « Quand lire fait du bien » sera lancée le 19 janvier à 17h00, en présence de Monsieur Erik Lavevaz, Assesseur à l’Éducation, à la Culture et aux Politiques identitaires de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Comme pour les éditions précédentes, des spécialistes internationaux de la littérature française prendront la parole autour de cinq classiques incontournables de la littérature des XIXᵉ et XXᵉ siècles. Le public est invité à intervenir, participer et échanger, pour mieux comprendre et/ou redécouvrir de grandes œuvres qui ont marqué l’histoire littéraire.

Responsable scientifique des rencontres est Mme Federica Locatelli, Professeure associée en Langue et Littérature française de l’Université de la Vallée d’Aoste et déléguée rectorale pour la francophonie.

La participation est libre sur réservation (confirmer la participation en écrivant à l’adresse suivante, au plus tard deux jours avant la date de chaque rencontre : f.locatelli@univda.it).

Cette année, les rencontres seront axées sur l’exploration de l’espace urbain, avec un accent particulier sur la ville emblématique de Paris à travers le prisme de la littérature. En « s’inspirant » à juste titre des mots et des récits des écrivains, le public découvrira comment les auteurs des XIXᵉ et XXᵉ siècles ont représenté Paris : plus qu’un simple décor, la Ville Lumière devient un acteur central de leurs récits, influençant les dynamiques sociales, culturelles et politiques. Plus encore, sous la plume des grands écrivains, on suit l’évolution de la Capitale, ses changements historiques, sociétaux et économiques, dont les pierres mêmes sont les témoins.

Le cycle des rencontres sera structuré en deux volets. La première partie, prévue pour janvier et février 2026 (17h00 – 18h30), en français et en italien, se veut une introduction à la relecture des romans choisis tenue par Mme Federica Locatelli :

19 janvier - La Cathédrale des temps mouvants : Notre-Dame de Paris de Victor Hugo : une exploration des inégalités sociales et de la beauté de la ville, symbolisée par sa cathédrale emblématique ;

26 janvier - Conspirations et révélations parisiennes : L’Histoire des Treize d’Honoré de Balzac : les intrigues de la société parisienne qui se jouent et se dénouent sur la scène de la capitale ;

2 février - Sous les pavés, la vie : L’Assommoir d’Émile Zola : une réflexion sur la vie des classes populaires à Paris sous le Second Empire, explorant la pauvreté, les violences familiales et l'addiction ;

23 février - Dans les ombres de la Ville Lumière : Le Paysan de Paris de Louis Aragon ; Les Enfants terribles de Jean Cocteau - une ode à la ville et à ses habitants, mêlant rêve et réalité dans le Paris surréaliste d’Aragon ; avec Cocteau, une exploration des thèmes de l’enfance et de l’innocence perdue dans le décor vibrant de Paris.

La seconde partie, prévue pour mars-mai 2026 (17h30 – 19h00), verra l’intervention de cinq experts des romans au programme. Toutes les rencontres seront introduites par Mme Monica Lucioni, chercheuse contractuelle en littérature française à l’Université de la Vallée d’Aoste :

18 mars - L’Histoire des Treize d’Honoré de Balzac par M. Andrea Del Lungo (Sorbonne Université / Sapienza Università di Roma) ;

25 mars - Le Paysan de Paris de Louis Aragon par Mme Françoise Gaillard (Université Paris VII) ;

16 avril - Notre-Dame de Paris de Victor Hugo par M. Luciano Pellegrini (Università degli Studi dell’Aquila) ;

29 avril - L’Assommoir d’Émile Zola par Mme Florence Pellegrini (Université Bordeaux Montaigne) ;

14 mai - Les Enfants terribles de Jean Cocteau par M. Serge Linarès (Université Sorbonne Nouvelle)